В Мамоново активисты призывают спасти мозаику на территории бывшего зверосовхоза

«В 2022 году проект “Наследие стен” своими руками постарался спасти часть мозаичного панно на территории бывшего зверосовхоза в Мамоново. Это было адски тяжело: бетон, пыль, килограммы смальты. Теперь — продолжение. Жители Мамоново обратились к нам с просьбой: демонтировать остатки, чтобы в будущем постараться организовать реставрацию и вернуть мозаику в городскую среду», — сообщает он.