В Мамоново активисты призывают спасти мозаику на территории бывшего зверосовхоза

В Мамоново 5 и 6 августа пройдет второй этап демонтажа мозаичного панно на территории бывшего зверосовхоза. О том, что работы проводятся силами общественников, сообщил администратор паблика «Наследие стен» Евгений Мосиенко.
«В 2022 году проект “Наследие стен” своими руками постарался спасти часть мозаичного панно на территории бывшего зверосовхоза в Мамоново. Это было адски тяжело: бетон, пыль, килограммы смальты. Теперь — продолжение. Жители Мамоново обратились к нам с просьбой: демонтировать остатки, чтобы в будущем постараться организовать реставрацию и вернуть мозаику в городскую среду», — сообщает он.
На второй этап работ приглашаются волонтеры, которые «умеют держать перфоратор, лом и отбойный молоток», «не боятся грязной и монотонной работы» и «готовы реально устать ради большого дела».
«Это не субботник и не “попить чайкУ”. Это спасение наследия. Работа тяжелая, жаркая, настоящая! Нужна грубая серьезная сила, — призывает паблик. — Приходите помочь вытащить красоту из руин».
Администраторы сообщества поясняют, что стена с мозаикой готовится к сносу, и демонтаж — это попытка сохранить панно для дальнейшей реставрации и установки в новом месте.