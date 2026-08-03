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В Воронеже организуют семинар по продажам на маркетплейсах

Участие в мероприятии будет бесплатное.

Центр «Мой бизнес» в Воронеже 6 августа организует семинар «Финансовая модель и стратегия роста на маркетплейсах в 2026 году» в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре поддержки предпринимательства Воронежской области.

Участники последовательно разберут ключевые точки роста — от экономики и юнит-экономики (это метод расчета прибыльности одной базовой единицы бизнеса, которой может быть один клиент или одна проданная единица товара) до упаковки продукта, контента и построения сильного бренда. Дополнительным блоком станет тема «Lamoda: возможности, ограничения и стратегия выхода». Также участники узнают, как формируется прибыль, как усиливать продажи через карточку товара, управлять ассортиментом и принимать решения на основе данных.

Мероприятие будет полезно для сейлеров, предпринимателей, менеджеров маркетплейсов и производителей, которым важно перейти от хаотичных продаж к системному росту и стабильной прибыли. Особенно это актуально для тех, кто уже работает с маркетплейсами. Спикерами выступят эксперты Сергей Жданов и Кристина Татьянченко. Мероприятие состоится 6 августа с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. Свободы, 21. Участие в семинаре бесплатное, но заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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