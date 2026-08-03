В Воронеже организуют семинар по продажам на маркетплейсах

Мероприятие будет полезно для сейлеров, предпринимателей, менеджеров маркетплейсов и производителей, которым важно перейти от хаотичных продаж к системному росту и стабильной прибыли. Особенно это актуально для тех, кто уже работает с маркетплейсами. Спикерами выступят эксперты Сергей Жданов и Кристина Татьянченко. Мероприятие состоится 6 августа с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. Свободы, 21. Участие в семинаре бесплатное, но заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.