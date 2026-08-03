В Волгограде в говяжьих сосисках нашли ДНК курицы

Специалисты зафиксировали факт изготовления мясной продукции с компонентом, не заявленном в маркировке. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, странные изделия произвели на одном из предприятий Волгограда. По итогам лабораторного анализа было установлено несоответствие требованиям технических регламентов. Так, при проведении лабораторных исследований «Сосисок говяжьих» был обнаружен компонент, содержащий ДНК курицы. При этом его наличие не было заявлено в маркировке. Данный факт является нарушением Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».