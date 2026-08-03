Рядом со старинным маяком в Заливино планируют построить здание музея. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Акт опубликовали на сайте регионального правительства.
Проект реализует Музей Мирового океана. Работы собираются вести на участке с кадастровым номером 39:10:120001:22. Территория площадью 2,4 тысячи квадратных метров соседствует с историческим маяком. Сейчас там располагается объект незавершённого строительства — стены первого этажа из газосиликатных блоков на ленточном фундаменте. Он не эксплуатируется и законсервирован.
Музей хочет возвести здание с мансардой и террасой, в котором разместят выставочные залы и рабочие кабинеты. Его выполнят на существующем фундаменте из газосиликатных блоков. На крышу уложат тёмно-коричневую металлочерепицу. Фасад покроют светло-жёлтой штукатуркой. В документе отмечается, что будущее здание «имеет облик традиционного жилого дома, характерного для региона постройки».
Проект строительства здания проходил историко-культурную экспертизу, поскольку оно находится близко к комплексу сооружений маяка на Куршском заливе. Документацию проверяла член Академии архитектурного наследия, Союза архитекторов и Союза реставраторов России Светлана Шаповалова. Она выдала положительное заключение.
«Предполагаемые проектной документацией работы не являются источником прямой опасности для объектов культурного наследия, повышенной пожарной и взрывоопасности при условии соблюдения мероприятий по сохранению ансамбля в процессе производства работ, предусмотренных действующими нормами. Реализация решений, предусмотренных проектной документацией, и соответствующие мероприятия, содержащиеся в разделе указанной документации, не оказывают негативного влияния на объекты культурного наследия», — говорится в обосновании.
Летом 2020 года маяк стал новым объектом Музея Мирового океана. С 2022-го там выполняли ремонт и работы по благоустройству. В 2023 году в Заливино установили малый рыболовный бот и обустроили парковку.
По данным портала Prussia39.ru, маяк в Заливино — один из трёх подобных объектов довоенной постройки, сохранившихся на территории Калининградской области. Он стал функционировать в 1868 году. Изначально это был керосиновый фонарь с линзой, укреплённой на деревянной штанге длиной 12 метров. В 1908 году из кирпича построили маяк высотой 15,3 метра. Объект имеет винтовую каменную лестницу, медную крышу и кирпичный дом смотрителя.
Изображения из акта ГИКЭ.