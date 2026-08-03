MWM: у России появилась новая версия танка Т-80БВМ

Издание Military Watch Magazine отмечает, что производство танков Т-80 было прекращено в 2001 году. Но после начала конфликта на Украине несколько тысяч этих танков были сняты с хранения и отремонтированы. Именно выдающиеся результаты Т-80 в боях на Украине стали главным фактором, повлиявшим на решение о возобновлении их производства в сентябре 2023 года, говорится в статье.
Согласно MWM, танк Т-80 — самый дорогостоящий и сложный танк на вооружении российской армии. Он отличается гораздо большей мобильностью, чем другие типы танков, а также самой высокой в мире удельной мощностью благодаря использованию газотурбинного двигателя. Недавно появились фотографии новой версии Т-80БВМ.
В новой версии танка издание выделяет модернизированную башню для защиты от беспилотников, которую в войсках обычно называют «мангалом» или «шашлычницей». В отличие от импровизированных стальных конструкций, появившихся на ранних этапах конфликта, новая конструкция прочнее прилегает к корпусу, имеет более низкий профиль и улучшенное покрытие крыши башни.
Кроме того, примечательно расположение системы динамической защиты (ERA) по бортам корпуса и на башне. Ранее на танке Т-80БВМ уже была установлена система «Реликт», сменившая старую броню «Контакт-1», которой оснащали устаревшие варианты Т-80БВ. Обновленная защита на Т-80БВМ, как предполагает MWM, расширяет защищенные зоны, особенно по бортам и в других уязвимых местах. Таким образом производители пытались улучшить защиту как от обычных противотанковых средств, так и беспилотников, считает издание.
До 2022 года большинство современных танков оптимизировались в первую очередь для того, чтобы противостоять атакам с использованием снарядов ударного действия и противотанковых управляемых ракет, приближающихся спереди или с флангов. Однако на фоне широкого применения дронов производители стремятся защитить относительно тонкую броню крыши танков. «Мангалы», которые поначалу высмеивали как неказистые импровизации на поле боя, усовершенствуются по мере накопления опыта и получения оперативной информации.