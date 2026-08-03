MWM: у России появилась новая версия танка Т-80БВМ

Издание Military Watch Magazine отмечает, что производство танков Т-80 было прекращено в 2001 году. Но после начала конфликта на Украине несколько тысяч этих танков были сняты с хранения и отремонтированы. Именно выдающиеся результаты Т-80 в боях на Украине стали главным фактором, повлиявшим на решение о возобновлении их производства в сентябре 2023 года, говорится в статье.