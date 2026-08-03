Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Межрайонная инспекция ФНС потребовала от ФК «Ростов» 2,8 млн рублей

Финансовые претензии к ФК «Ростов» зафиксировали в Арбитражном суде региона.

Источник: Комсомольская правда

Межрайонная инспекция ФНС № 23 по Ростовской области потребовала от АО ФК «Ростов» 2,8 млн рублей. Заявление поступило в Арбитражный суд региона, но пока остается без движения.

В электронной картотеке суда указано, что обращение поступило 9 июля 2026 года. Истец потребовал взыскать задолженности по пени. 16 июля рассмотрение материалов приостановили из-за того, что иск подали с нарушениями.

В суде истцу предложили до 28 августа 2026 года устранить недочеты в заявлении и представить доказательства того, что в адрес ответчика поступали требования об уплате средств.

Напомним, ранее с ФК «Ростов» взыскали более 313 млн рублей долга за аренду земли.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.