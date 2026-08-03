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Фейерверк в период угрозы БПЛА напугал жителей воронежского ЖК

Взрывы раздались ночью под окнами домов в ЖК «Яблоневые сады».

Минувшей ночью жители воронежского ЖК «Яблоневые сады» проснулись от громких взрывов прямо под окнами. Произошло это около трех часов, когда квартал погрузился в сон, а в регионе объявили опасность беспилотников.

Когда первый страх прошел, люди поняли, что взрывы — это фейерверк, который решил запустить во дворе кто-то из соседей. Возмущенные горожане рассказали о бессонной ночи в соцсетях.

Ранее воронежцы неоднократно жаловались на мотоциклистов, рев мотора байков легко принять за летящий беспилотник. Горожане даже выступали с инициативой запретить ночную езду мотоциклов, но такого решения пока не приняли.

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