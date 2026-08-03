Взлеты и падения: что увидели гости первого уикенда фестиваля «Специфик»

С 30 июля по 2 августа в Нижнем Новгороде прошел первый уикенд фестиваля «Специфик» (16+). Режиссеры представили свои версии классических произведений в необычных локациях.
Борьба с обстоятельствами.
Спектакль «Дни Турбиных» по мотивам пьесы Михаила Булгакова показали на нижней площадке трамплина К-60 на Гребном канале. В постановке режиссера Филиппа Гуревича главные роли сыграли актеры Александр Чурбанов, Анна Сильчук, Максим Павлов и другие.
Произведение повествует о нелегкой судьбе большой семьи в условиях Гражданской войны. Герои сталкиваются не только с историческими потрясениями, но и с личными потерями, однако продолжают верить в любовь и ценность жизни. Локация была выбрана не случайно, ведь склон трамплина — постоянное столкновение с риском и неизвестностью. Кроме того, многоуровневость пространства позволила показать место героев в сюжете. Музыкальное сопровождение и световые эффекты создали общее настроение постановки.
«Это история про разрушающийся хрупкий мир: мир детства, памяти и красоты. Герои неистово пытаются его защитить, словно собирают разбитый сервиз, хотя уже чувствуют, что сделать это невозможно. В то же время это история об эскапизме, попытке спрятаться за кремовыми шторами, пока вокруг творится безумие», — объяснил режиссер.
Течение времени.
Также состоялись показы спектакля «Чайка» по мотивам произведения Антона Чехова. Режиссером постановки стал Сергей Тонышев, а главные роли исполнили Никита Зимин, Екатерина Дружкова и Александр Калугин. Изначально спектакль планировали показать на острове Гребневские пески, однако из-за высокого уровня воды на Волге его полностью затопило. Поэтому «Чайка» прошла на пляже полуострова Печерские пески. До 1976 года он тоже был островом, а затем к нему пристроили дамбу, благодаря которой и появился Гребной канал.
Постановка была создана по мотивам первого и четвертого действий пьесы «Чайка». Так, в первом действии Константин Треплев открывает небольшую эстраду на берегу озера для своей возлюбленной, однако первый спектакль срывается из-за конфликта. К четвертому действию проходит два года — несмотря на перемены в жизни героев, театр стоит все на том же месте. Особенность выступления заключается в том, что актеры неоднократно погружаются в воду, поэтому река становится полноправным участником действа.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, какие постановки ждут гостей на втором уикенде фестиваля «Специфик».