Взлеты и падения: что увидели гости первого уикенда фестиваля «Специфик»

Постановка была создана по мотивам первого и четвертого действий пьесы «Чайка». Так, в первом действии Константин Треплев открывает небольшую эстраду на берегу озера для своей возлюбленной, однако первый спектакль срывается из-за конфликта. К четвертому действию проходит два года — несмотря на перемены в жизни героев, театр стоит все на том же месте. Особенность выступления заключается в том, что актеры неоднократно погружаются в воду, поэтому река становится полноправным участником действа.