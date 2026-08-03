В парке Задонска в Липецкой области откроют детскую площадку

Новую детскую площадку откроют к концу лета в парке города Задонска Липецкой области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном управлении информационной политики.
Специалисты уже установили качели, горки и песочницы. В ближайшее время на площадке уложат новое и более безопасное покрытие.
Напомним, создание современной детской площадки проводится в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители города сами выбрали эту территорию путем онлайн-голосования. Реализация проекта началась весной этого года, а полностью завершить обновление планируют к концу лета.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.