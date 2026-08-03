В Крыму открыли липидный центр

В Симферополе липидный центр начал свою работу на базе Регионального центра управления сердечно-сосудистыми рисками Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Новое подразделение организовано для оказания специализированной консультативной и лечебно-диагностической помощи пациентам с нарушениями обмена холестерина, уточнили в пресс-службе.
«Профильные специалисты прошли серьезную подготовку и переняли передовой практический опыт у экспертов ведущих федеральных медицинских организаций России. Так, врачи освоили современные медикаментозные и аппаратные методы коррекции дислипидемий (нарушение липидного обмена в организме, при котором происходит дисбаланс концентрации жиров в крови — ред.), доказавшие свою эффективность в предотвращении развития и прогрессирования атеросклероз-ассоциированных патологий», — говорится в сообщении.
Работа центра направлена на повышение доступности, качества и эффективности профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ассоциированных с липидным обменом, добавили в правительстве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с начала текущего года шесть медицинских организаций Крым получили 339 единиц нового оборудования.
Также сообщалось, что в Крыму в этом году капитально отремонтируют больницы в Белогорском, Красноперекопском, Советском и Кировском районах, а также медцентр в Феодосии.