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В детскую больницу Иванова поступило новое оборудование

Аппаратура открывает дополнительные возможности для медиков.

Источник: Национальные проекты России

Областная детская клиническая больница в Иванове получила три современных аппарата для хирургии, диагностики и обработки инструментов. Медоборудование обновляется в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве Ивановской области.

В хирургическое отделение поступил высокоскоростной нейрохирургический трепан, предназначенный для точной работы с костями черепа. Также медучреждение получило видеогастроскоп — современный гибкий эндоскоп с видеокамерой, который позволяет детально осмотреть ЖКТ, выявить патологии и взять биопсию. Кроме того, для больницы приобрели моечно‑дезинфекционную машину, которая автоматизирует обработку инструментов. Аппарат стандартизирует процесс и минимизирует риск инфекций.

Новое оборудование открывает дополнительные возможности для специалистов больницы, делая медицинскую помощь детям еще более точной и безопасной.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.