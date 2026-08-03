Ростовские аграрии завершают уборку урожая на площади в 3,3 млн га

Уборочная кампания ранних зерновых и зернобобовых культур в Ростовской области вышла на финишную прямую. Об этом 3 августа сообщил в своих социальных сетях губернатор региона Юрий Слюсарь.
По данным главы области, к настоящему моменту аграрии обмолотили 2,9 млн га — это порядка 90% от общей площади посевов. В 2026 году под ранние зерновые и зернобобовые культуры в регионе было отведено 3,3 млн га, из которых 2,8 млн га заняли озимые культуры.
Несмотря на непростые условия уборки, донские сельхозпроизводители демонстрируют хорошие результаты, подчеркнул губернатор. При этом Ростовская область сохраняет статус одного из ключевых экспортёров зерна в стране: на долю региона приходится около 12% от общего объёма российского зернового экспорта, а поставки осуществляются более чем в 100 стран мира.
Вместе с тем в текущем году аграрии столкнулись с экономическими сложностями. Из‑за перестройки логистических цепочек произошло снижение закупочных цен на зерно у сельхозтоваропроизводителей.
Для стабилизации ситуации правительство Ростовской области ведёт совместную работу с Минсельхозом и Минтрансом России — специалисты прорабатывают возможные меры поддержки и варианты нормализации обстановки на рынке. Кроме того, для оперативной помощи аграриям в региональном минсельхозпроде действует горячая линия: туда можно обратиться по любым вопросам, возникающим в ходе уборочной кампании.