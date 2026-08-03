Ростовские аграрии завершают уборку урожая на площади в 3,3 млн га

Несмотря на непростые условия уборки, донские сельхозпроизводители демонстрируют хорошие результаты, подчеркнул губернатор. При этом Ростовская область сохраняет статус одного из ключевых экспортёров зерна в стране: на долю региона приходится около 12% от общего объёма российского зернового экспорта, а поставки осуществляются более чем в 100 стран мира.