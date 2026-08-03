Нижегородский ОКО отозвал иск к ФАС по жалобе на «Роскапстрой»

ОКО заявлял о нарушении сроков выполнения работ и непринятии мер по устранению последствий февральской аварии, когда обрушились конструкции первичного отстойника. Представитель подрядчика ответственность за нарушение сроков переложил на заказчика, заявив, что тот несвоевременно передал документацию после повторной госэкспертизы. Касательно обрушения в «Роскапстрое» заявляли, что срок устранения нарушений еще к тому моменту не истек.