Ректор Щукинского института назвал голливудских звёзд, в чьей игре видит школу Станиславского

Метод учит не изображать эмоции внешне, а проживать роль изнутри, чтобы зритель поверил в происходящее. Эта техника повлияла на мировой театр и кинематограф, её принципы до сих пор изучают в драматических школах разных стран. Системой Станиславского пользовались многие известные актёры, в том числе Джеймс Дин и Марлон Брандо.