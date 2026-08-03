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Ректор Щукинского института назвал голливудских звёзд, в чьей игре видит школу Станиславского

Этот подход до сих пор преподают будущим артистам по всему миру.

Источник: Клопс.ru

Джек Николсон, Энтони Хопкинс, Аль Пачино, Дастин Хоффман и Мэрил Стрип ярче других демонстрируют влияние системы Константина Станиславского. Такое мнение высказал ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, его РИА Новости цитирует в понедельник, 3 августа.

По мнению народного артиста РФ, подход культового русского режиссёра останется востребованным среди исполнителей мирового уровня. Князев напомнил, что Стрип, отвечая на вопрос об обучении по системе Станиславского, говорила: она перенимала приёмы у выдающихся коллег и старалась работать так же мастерски.

Метод учит не изображать эмоции внешне, а проживать роль изнутри, чтобы зритель поверил в происходящее. Эта техника повлияла на мировой театр и кинематограф, её принципы до сих пор изучают в драматических школах разных стран. Системой Станиславского пользовались многие известные актёры, в том числе Джеймс Дин и Марлон Брандо.

Альбус Дамблдор, Мистик, Рейчел Доуз — далеко не все киногерои, менявшие лица на экране. Мы рассказывали о знаменитых персонажах, которых сыграли разные актёры.