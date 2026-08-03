СМИ: «болезнью легионеров» можно заболеть, купаясь в фонтане

«В воде фонтанов нередко присутствует и легионелла — бактерия, которая размножается в теплых замкнутых системах. Насосное оборудование создает мельчайший водяной аэрозоль. Капли диаметром до 5 микрон поднимаются в воздух над фонтаном, и человек, находясь рядом, вдыхает их… После такого контакта человек может заболеть легионеллезной пневмонией», — сказала Золотарева «Газете.Ru».