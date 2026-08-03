СМИ: «болезнью легионеров» можно заболеть, купаясь в фонтане

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Купание в фонтанах может привести к заражению пневмонией из-за бактерий легионеллы, которые размножаются в теплой воде, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предостерег россиян от купания в городских фонтанах. Он отметил, что теоретическая возможность получить кожные заболевания или нарушения существует, хотя эпидемиологически она не значима.
«В воде фонтанов нередко присутствует и легионелла — бактерия, которая размножается в теплых замкнутых системах. Насосное оборудование создает мельчайший водяной аэрозоль. Капли диаметром до 5 микрон поднимаются в воздух над фонтаном, и человек, находясь рядом, вдыхает их… После такого контакта человек может заболеть легионеллезной пневмонией», — сказала Золотарева «Газете.Ru».
По словам эксперта, вода в фонтанах циркулирует неделями и нагревается до плюс 25−30 градусов, и в таких условиях быстро размножаются бактерии.
В отличие от озер и прудов, в фонтанах нет естественных врагов патогенов, поэтому риск заражения кишечными инфекциями выше, отметила специалист. Она добавила, что с водой можно проглотить кишечную палочку или энтерококки, при слабом иммунитете они вызывают гастроэнтерит — первые симптомы появляются через 6−12 часов.
Теплая вода размягчает кожу, а царапины от плитки или шероховатой поверхности чаши открывают путь для синегнойной палочки, которая способна проникать вглубь кожи и вызывать дерматиты, фолликулиты и наружные отиты, предостерегла эксперт.
«Существует ошибочное мнение, что вода в фонтане обеззараживается естественным образом под действием солнечного света. Ультрафиолетовое излучение способно уничтожать бактерии, но для этого нужно длительное прямое воздействие», — обратила внимание Золотарева.
Она пояснила, что вода в фонтане постоянно циркулирует и перемешивается, а солнечные лучи проникают лишь на несколько сантиметров в глубину. Основная масса жидкости остается вне зоны воздействия ультрафиолета, поэтому рассчитывать на естественное обеззараживание не стоит, заключила специалист.