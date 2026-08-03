Контроль на ж/д переездах усилили в Нижегородской области

Центр развития транспортных систем запустил на железнодорожном переезде Правдинск — Заволжье современный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Мера направлена на повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности в зоне повышенной опасности.
Оборудование способно фиксировать сразу несколько видов нарушений: проезд через переезд при запрещающем сигнале светофора, а также неиспользование ремней безопасности как водителем, так и пассажирами. Статистика за первый месяц работы комплекса (июль текущего года) показала порядка 100 случаев проезда на запрещающий сигнал — это наглядно демонстрирует актуальность установки автоматизированного контроля.
Железнодорожные переезды традиционно относятся к наиболее рискованным участкам дорожной сети, поэтому оснащение их техническими средствами фиксации — важное звено в профилактике ДТП. Сейчас в Нижегородской области на подобных объектах работают шесть комплексов фотовидеофиксации. По данным регионального Управления Госавтоинспекции, с начала года на железнодорожных переездах региона зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали люди.
В Центре развития транспортных систем напоминают водителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: именно дисциплина участников движения — главный фактор безопасности на дорогах.
Ранее появилось видео столкновения поезда и грузовика в Нижегородской области.