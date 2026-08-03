Контроль на ж/д переездах усилили в Нижегородской области

Железнодорожные переезды традиционно относятся к наиболее рискованным участкам дорожной сети, поэтому оснащение их техническими средствами фиксации — важное звено в профилактике ДТП. Сейчас в Нижегородской области на подобных объектах работают шесть комплексов фотовидеофиксации. По данным регионального Управления Госавтоинспекции, с начала года на железнодорожных переездах региона зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали люди.