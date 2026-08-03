Арбитражный суд Пермского края подвел итоги работы за первые 6 месяцев 2026 года

Заместитель председателя суда Наталья Субботина отметила, что заявления о банкротстве продолжают поступать в большом количестве. Каждый месяц суд получает около тысячи таких обращений, большинство из которых связано с банкротством граждан. При этом число заявлений о несостоятельности юридических лиц за первое полугодие увеличилось более чем в два раза. Несмотря на возросшую почти на треть нагрузку, суд завершил в два раза больше дел о банкротстве, чем за аналогичный период прошлого года.