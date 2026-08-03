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Воронежцы смогут найти временные укрытия на карте одного из навигаторов

Адреса появились на картографическом сервисе «2ГИС».

Источник: АиФ Воронеж

Адреса временных укрытий в Воронеже появились на картографическом сервисе «2ГИС». Такие оповещения начал рассылать автоматизированный бот областной ГЖИ.

В случае тревоги найти временное убежище можно как сайте, так и в мобильном приложении. Для этого нужно ввести в поле поиска запрос «временные укрытия».

По данным сервиса, в настоящее время в городе доступно 3389 убежищ.

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