Волонтеры Победы объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Запорожской и Херсонской областей

Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» объявило сбор гуманитарной помощи для мирных жителей Запорожской и Херсонской областей.
В результате обстрелов ВСУ в ряде населенных пунктов повреждены объекты энергетической инфраструктуры и системы водоснабжения. Многие жители остаются без стабильного электроснабжения и доступа к воде. В особой поддержке нуждаются пожилые люди, семьи с детьми, люди с инвалидностью, а также подопечные социальных учреждений.
Для оказания помощи в Нижегородской области проводится сбор гуманитарной помощи. В настоящее время особенно востребованы питьевая вода, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, автономные источники света и питания, а также другие предметы первой необходимости.
«Когда люди оказываются в сложной жизненной ситуации, волонтеры Победы делают все, чтобы те, кто нуждается в помощи, не оставались один на один со своей бедой. Сегодня каждый из нас может внести посильный вклад в оказание помощи жителям Запорожской и Херсонской областей. Даже небольшая поддержка имеет большое значение. Призываю нижегородцев присоединиться к сбору гуманитарной помощи и проявить нашу традиционную взаимовыручку и неравнодушие», — отметила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.
Гуманитарная помощь принимается с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00. В субботу и воскресенье — по предварительному согласованию по телефону: +7 (831) 410 81 10.
С полным перечнем необходимых вещей можно ознакомиться здесь.