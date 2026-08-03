Волонтеры Победы объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Запорожской и Херсонской областей

«Когда люди оказываются в сложной жизненной ситуации, волонтеры Победы делают все, чтобы те, кто нуждается в помощи, не оставались один на один со своей бедой. Сегодня каждый из нас может внести посильный вклад в оказание помощи жителям Запорожской и Херсонской областей. Даже небольшая поддержка имеет большое значение. Призываю нижегородцев присоединиться к сбору гуманитарной помощи и проявить нашу традиционную взаимовыручку и неравнодушие», — отметила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.