Минувший июль запомнится нижегородцам погодными аномалиями

Второй месяц лета устроил для жителей Нижегородской области настоящий синоптический аттракцион, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на фенолога Арзамасского филиала ННГУ Михаила Любова.
Главными сюрпризами нижегородского июля стали температурные контрасты (от полуденных +32°С до по-осеннему прохладных +7°С под утро), частые грозы (9 дней в месяц, причем 4, 27 и 29 июля они гремели дважды за сутки), шторм с порывами ветра более 20 м/с (он пронесся над Арзамасским округом) и редкий эффект Фудзивары (с 11 по 16 июля над Русской равниной произошло слияние Североатлантического и Каспийского циклонов).
«Благодаря частым дождям леса избежали пожаров, а природа пышно расцвела — от пижмы до золотарника. Из минусов — световой день сократился на полтора часа», — говорится в сообщении.
Напомним, что жара в Нижнем Новгороде продержится до выходных.