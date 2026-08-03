Минувший июль запомнится нижегородцам погодными аномалиями

Главными сюрпризами нижегородского июля стали температурные контрасты (от полуденных +32°С до по-осеннему прохладных +7°С под утро), частые грозы (9 дней в месяц, причем 4, 27 и 29 июля они гремели дважды за сутки), шторм с порывами ветра более 20 м/с (он пронесся над Арзамасским округом) и редкий эффект Фудзивары (с 11 по 16 июля над Русской равниной произошло слияние Североатлантического и Каспийского циклонов).