В Красноярске обновят 14 километров дорог к спортивным объектам

В этом году в Красноярске отремонтируют около 14 километров дорог, ведущих к спортивным учреждениям. Об этом сообщили в мэрии города.
Работы проходят на улицах Матросова, Базайской, Пограничников, Маерчака, Елены Стасовой и проспекте Свободном. Сейчас ремонт продолжается рядом со школой № 21, где работает спортивный клуб Федерации ушу Красноярского края. На улице Матросова работы выполнили наполовину. Подрядчику осталось уложить асфальт и отремонтировать тротуары. Эта дорога ведет к Центральному стадиону и Дворцу спорта имени Ивана Ярыгина.
Ремонт уже завершили на улицах Базайской, Пограничников, Маерчака и Елены Стасовой. Там заменили два слоя асфальта, установили новые бордюры и привели в порядок тротуары.
«В этом году планируется отремонтировать 25 участков дорог города. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей», — рассказал начальник отдела технического надзора МКУ «УДИБ» Роман Зузенков.