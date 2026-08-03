В Красноярске обновят 14 километров дорог к спортивным объектам

Работы проходят на улицах Матросова, Базайской, Пограничников, Маерчака, Елены Стасовой и проспекте Свободном. Сейчас ремонт продолжается рядом со школой № 21, где работает спортивный клуб Федерации ушу Красноярского края. На улице Матросова работы выполнили наполовину. Подрядчику осталось уложить асфальт и отремонтировать тротуары. Эта дорога ведет к Центральному стадиону и Дворцу спорта имени Ивана Ярыгина.