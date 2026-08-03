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Форвард красноярского «Енисея» на год уедет играть в США

Форвард баскетбольного клуба «Енисей» Алексей Середа проведет следующий сезон в американской студенческой лиге NCAA.

Форвард баскетбольного клуба «Енисей» Алексей Середа проведет следующий сезон в американской студенческой лиге NCAA. Об этом сообщили в пресс-службе красноярской команды.

Спортсмен будет выступать за команду Университета Южной Алабамы «South Alabama Jaguars». Контракт игрока с «Енисеем» приостановили на один год по обоюдному решению сторон.

«Другая школа, другой ритм могут дать ему мощный импульс. Контракт приостановлен на год, после чего Алексей вернется в “Енисей”», — рассказал директор БК «Енисей» Владимир Петроковский.

Сам баскетболист поблагодарил тренерский и медицинский штабы клуба за помощь в развитии и возможность попробовать свои силы в США. Ранее мы сообщали, что баскетбольный клуб «Енисей» подписал американского разыгрывающего.

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