Из Ростова в Казань появился прямой автобусный рейс

С 3 августа открывается новый автобусный маршрут между Ростовом‑на‑Дону и Казанью. Информация о запуске рейса размещена на сайте областного автовокзала «Центральный».
Автобус, следующий по маршруту «Краснодар — Казань», будет заезжать в Ростов и отправляться оттуда в 22:00. В столицу Республики Татарстан транспорт прибудет на следующие сутки — в 21:55. Таким образом, продолжительность поездки составит почти сутки.
Рейсы запланированы дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.
Билеты на маршрут можно приобрести несколькими способами: в кассах автовокзала, через терминалы самообслуживания либо онлайн на официальном сайте. Стоимость проезда из Ростова до Казани — 13 тысяч рублей.