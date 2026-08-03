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Из Ростова в Казань появился прямой автобусный рейс

О старте нового рейса сообщается на сайте областного автовокзала «Центральный».

С 3 августа открывается новый автобусный маршрут между Ростовом‑на‑Дону и Казанью. Информация о запуске рейса размещена на сайте областного автовокзала «Центральный».

Автобус, следующий по маршруту «Краснодар — Казань», будет заезжать в Ростов и отправляться оттуда в 22:00. В столицу Республики Татарстан транспорт прибудет на следующие сутки — в 21:55. Таким образом, продолжительность поездки составит почти сутки.

Рейсы запланированы дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

Билеты на маршрут можно приобрести несколькими способами: в кассах автовокзала, через терминалы самообслуживания либо онлайн на официальном сайте. Стоимость проезда из Ростова до Казани — 13 тысяч рублей.

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