Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК назвал причину смерти четырёх уфимских туристов в горах Прикамья

Трагедия произошла 20 февраля на плато Кваркуш.

Следователи назвали причину гибели четырёх туристов из Уфы в горах Пермского края, сообщает «КП-Пермь».

Речь идёт о трагедии, которая произошла 20 февраля 2026 года. Пятеро уфимцев приехали в Красновишерский район покататься на снегоходах. Они отправились на плато Кваркуш и должны были вернуться 23−24 числа, но перестали выходить на связь. Поиски начались 27 февраля, тела погибших нашли 1 марта. Выжил только один — 67-летний Сергей Яковлев.

Мужчину с сильным обморожением госпитализировали. Позже его выписали из больницы, сейчас он продолжает лечение дома под наблюдением врачей.

В СУ СК РФ по Пермскому краю рассказали, что в ходе расследования были проведены все необходимые экспертизы и следственные действия. Их результаты позволили сделать вывод: причина смерти участников похода — несчастный случай.

Погибших похоронили 8 марта в Уфе. Друзья погибших планируют снять о них фильм и установить на месте трагедии памятный обелиск.

Подробнее о том, что случилось на плато Кваркуш 20 февраля — в материале.