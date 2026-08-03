СК назвал причину смерти четырёх уфимских туристов в горах Прикамья

Речь идёт о трагедии, которая произошла 20 февраля 2026 года. Пятеро уфимцев приехали в Красновишерский район покататься на снегоходах. Они отправились на плато Кваркуш и должны были вернуться 23−24 числа, но перестали выходить на связь. Поиски начались 27 февраля, тела погибших нашли 1 марта. Выжил только один — 67-летний Сергей Яковлев.