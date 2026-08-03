СК назвал причину смерти четырёх уфимских туристов в горах Прикамья

Следователи назвали причину гибели четырёх туристов из Уфы в горах Пермского края, сообщает «КП-Пермь».
Речь идёт о трагедии, которая произошла 20 февраля 2026 года. Пятеро уфимцев приехали в Красновишерский район покататься на снегоходах. Они отправились на плато Кваркуш и должны были вернуться 23−24 числа, но перестали выходить на связь. Поиски начались 27 февраля, тела погибших нашли 1 марта. Выжил только один — 67-летний Сергей Яковлев.
Мужчину с сильным обморожением госпитализировали. Позже его выписали из больницы, сейчас он продолжает лечение дома под наблюдением врачей.
В СУ СК РФ по Пермскому краю рассказали, что в ходе расследования были проведены все необходимые экспертизы и следственные действия. Их результаты позволили сделать вывод: причина смерти участников похода — несчастный случай.
Погибших похоронили 8 марта в Уфе. Друзья погибших планируют снять о них фильм и установить на месте трагедии памятный обелиск.
Подробнее о том, что случилось на плато Кваркуш 20 февраля — в материале.