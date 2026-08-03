В Калининграде задержали уголовника, похищавшего велосипеды и самокаты. Фигуранту 34 года. Известно, что ранее у него уже были судимости, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Мужчина похитил велосипед и электросамокат из подъезда жилого дома на улице Елизаветинской. Ущерб оценили в 45 тысяч рублей.
Технику отыскали, ее вернут владелице.
Вору грозит до 5 лет лишения свободы.
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