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Летние тренды: где проводят отпуск воронежцы

Топ-10 самых популярных направлений у воронежцев, по данным оператора, составляют Турция, Грузия, Абхазия, Египет, Китай, а также страны СНГ — Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан и Азербайджан.

Источник: АиФ Воронеж

В 2026 году воронежцы уже побывали более чем в 130 странах. При этом в летнем сезоне география путешествий заметно расширилась: наряду с традиционными пляжными курортами в тренде оказались дальние маршруты, например, острова Африки и Азии, свидетельствуют данные роуминга МегаФона. Несмотря на удаленность, в этих локациях абонентам оператора становится доступен 5G-роуминг, что позволяет оставаться на связи и пользоваться преимуществами скоростного интернета.

Топ-10 самых популярных направлений у воронежцев, по данным оператора, составляют Турция, Грузия, Абхазия, Египет, Китай, а также страны СНГ — Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан и Азербайджан. Совокупно на них приходится почти 70% от всех абонентов, выезжающих за границу.

При этом интерес россиян к экзотическим маршрутам демонстрирует устойчивый рост. Наибольшей популярностью пользуются острова Африки и Азии, где число абонентов год к году увеличилось на 15% и 7% соответственно. Среди самых востребованных — Мадагаскар (рост в 2,6 раза), Фиджи (+147%), Кабо-Верде (+79%), Ямайка (+61%), Мальдивы (+12%), Япония (+11%) и Сейшелы (+7%). В то же время снизился интерес к классическим карибским направлениям: турпоток на Кубу упал на 90%, в Доминикану — на 33%.

Наиболее заметный рост интернет-трафика демонстрируют страны, где уже действует 5G-роуминг и абонентам доступны преимущества сети пятого поколения. Объём передачи данных на Маврикии, Филиппинах и во Вьетнаме подскочил сразу в 1,5 раза год к году. Туристы стали тратить больше гигабайт в Китае (+15%), на Тайване (+15%) и Мальдивах (+8%).

Роуминг в сетях 5G уже работает в популярных у российских туристов странах, в их числе Турция, Китай, Грузия, Египет, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Также в этот список входят и более экзотические островные направления, такие как Мальдивы, Сейшелы, Филиппины, Маврикий, Тайвань, Мальта, Индонезия и Исландия. Чтобы подключиться к новым сетям за границей, необходимо заранее проверить возможности своего устройства. Как правило, покрытие 5G доступно в крупных городах и вблизи известных достопримечательностей.

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