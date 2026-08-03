В Москве открылась новая площадка фестиваля «Театральный бульвар»

Новая площадка международного фестиваля «Театральный бульвар» начала работу в центре Москвы. Пространство «Зеленый дворик», расположенное у театра «Современник», станет одной из площадок городского проекта «Лето в Москве».
В течение августа здесь будут проходить бесплатные культурные мероприятия для жителей и гостей столицы. Программа включает кинопоказы под открытым небом, творческие встречи, лекции, мастер-классы и мероприятия для семейной аудитории.
Организаторы сообщили, что днем посетителям будут доступны показы мультфильмов и детские программы, а в вечернее время — отечественные художественные фильмы, встречи с представителями театрального сообщества и обсуждения картин.
Новая площадка дополнила программу фестиваля «Театральный бульвар», который объединяет культурные события на нескольких городских пространствах. В рамках проекта москвичи могут бесплатно посетить спектакли, концерты, кинопоказы и творческие встречи.
Фестиваль проходит в рамках городского проекта «Лето в Москве», объединяющего культурные, спортивные и развлекательные мероприятия на открытых площадках столицы.
(фото на главной teatr.mos.ru)