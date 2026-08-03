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Рособрнадзор выявил нарушения в деятельности Чайковской академии физкультуры и спорта

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам. Среди учебных заведений, которым выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, оказался один из вузов Прикамья — ФГБОУ ВО «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта». Информация об этом опубликована на сайте Рособрнадзора. Какие выявлены нарушения в деятельности учебного заведения не сообщается.

Источник: Коммерсантъ

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам. Среди учебных заведений, которым выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, оказался один из вузов Прикамья — ФГБОУ ВО «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта». Информация об этом опубликована на сайте Рособрнадзора. Какие выявлены нарушения в деятельности учебного заведения не сообщается.

Чайковская государственная академия физической культуры — высшее профессиональное учебное заведение, расположенное в городе Чайковском Пермского края. Академия осуществляет подготовку педагогических и научных кадров для работы в области физической культуры. С лета прошлого года учебное заведение возглавляет депутат Законодательного собрания Пермского края, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко.