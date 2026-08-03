Рособрнадзор выявил нарушения в деятельности Чайковской академии физкультуры и спорта

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам. Среди учебных заведений, которым выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, оказался один из вузов Прикамья — ФГБОУ ВО «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта». Информация об этом опубликована на сайте Рособрнадзора. Какие выявлены нарушения в деятельности учебного заведения не сообщается.