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Нижегородцев предостерегли от публикации личных данных в соцсетях

В МВД подчёркивают: чрезмерная открытость в интернете способна создать серьёзные риски для личной безопасности.

Министерство внутренних дел РФ призывает граждан внимательнее относиться к публикации персональной информации в социальных сетях. Под особым контролем должны быть сведения о месте работы или учёбы, адресе проживания, а также любые данные, касающиеся семьи и близких людей. Об этом сообщает ТАСС.

В МВД подчёркивают: чрезмерная открытость в интернете способна создать серьёзные риски для личной безопасности. Ведомство рекомендует ограничить доступ к своему профилю и сделать его видимым исключительно для круга доверенных лиц — например, только для друзей.

Особое внимание стоит уделить поведению в онлайн‑пространстве: не стоит обсуждать личные темы в публичных чатах, группах и на форумах, а также втягиваться в дискуссии на провокационные вопросы. Подобные действия могут привлечь внимание злоумышленников, в том числе вербовщиков.

Кроме того, в министерстве советуют не принимать заявки в друзья от незнакомых пользователей и тщательно проверять профили: обращать внимание на владельца аккаунта, дату и место его регистрации. Если поступают подозрительные сообщения с неизвестных номеров или учётных записей, лучше не вступать в переписку и сразу добавлять отправителя в «чёрный список».

Соблюдение этих правил позволит минимизировать угрозы и надёжно защитить персональные данные.

Ранее нижегородка отдала мошенникам миллионы для «безопасного счета».