Нижегородцев предостерегли от публикации личных данных в соцсетях

Кроме того, в министерстве советуют не принимать заявки в друзья от незнакомых пользователей и тщательно проверять профили: обращать внимание на владельца аккаунта, дату и место его регистрации. Если поступают подозрительные сообщения с неизвестных номеров или учётных записей, лучше не вступать в переписку и сразу добавлять отправителя в «чёрный список».