Умер бывший министр экономики Беларуси Владимир Шимов

Экс-глава ведомства, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник образования умер в 77 лет.
Владимир Шимов в 1972 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Научную подготовку он продолжил в аспирантуре Совета по изучению производительных сил при Госплане СССР.
Дальнейший трудовой путь Шимова был связан с научными учреждениями Беларуси. Это Гомельский кооперативный институт, Научно-исследовательский институт экономики и экономико-математических методов планирования при Госплане БССР, Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики. Он является автором более 200 научных и методических работ.
В период с 1996 по 2002 годы Владимир Шимов занимал должность министра экономики. Он стоял у истоков создания белорусской модели социально-ориентированной экономики, подготовки и реализации комплексных стратегических документов. Они способствовали выходу экономики молодой суверенной страны на траекторию устойчивого роста.
Далее Шимов преподавал в Белорусском государственном экономическом университете. А среди его наград — благодарности президента Беларуси, орден Отечества III степени, почетные грамоты правительства, Национального собрания.