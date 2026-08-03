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Умер бывший министр экономики Беларуси Владимир Шимов

Умер экс-глава Минэкономики Беларуси Шимов.

Источник: economy.gov.by

Экс-глава ведомства, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник образования умер в 77 лет.

Владимир Шимов в 1972 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Научную подготовку он продолжил в аспирантуре Совета по изучению производительных сил при Госплане СССР.

Дальнейший трудовой путь Шимова был связан с научными учреждениями Беларуси. Это Гомельский кооперативный институт, Научно-исследовательский институт экономики и экономико-математических методов планирования при Госплане БССР, Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики. Он является автором более 200 научных и методических работ.

В период с 1996 по 2002 годы Владимир Шимов занимал должность министра экономики. Он стоял у истоков создания белорусской модели социально-ориентированной экономики, подготовки и реализации комплексных стратегических документов. Они способствовали выходу экономики молодой суверенной страны на траекторию устойчивого роста.

Далее Шимов преподавал в Белорусском государственном экономическом университете. А среди его наград — благодарности президента Беларуси, орден Отечества III степени, почетные грамоты правительства, Национального собрания.