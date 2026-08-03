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В Новочеркасске завершили ремонт больницы № 3

Об этом в соцсетях рассказал глава города Павел Исаков.

В Новочеркасске подошёл к концу капитальный ремонт городской больницы № 3, расположенной на улице Юности. Об этом сообщил в социальных сетях глава города Павел Исаков.

По словам градоначальника, строительная готовность объекта достигла 100%. Сейчас специалисты готовят здание к подключению к необходимым инженерным сетям.

Осмотр обновлённого медучреждения прошёл при участии высокопоставленных лиц: вместе с Павлом Исаковым здание оценили заместитель губернатора Олеся Старжинская и министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян. В ходе визита стороны обсудили план поэтапного оснащения больницы.

Павел Исаков отметил, что для дальнейшего оснащения учреждения потребуется дополнительное финансирование. При этом приоритетной задачей остаётся скорейшее открытие поликлиники и диагностических кабинетов — чтобы жители города могли оперативно получать медицинскую помощь.

О точных сроках открытия поликлиники и деталях дальнейшего оснащения больницы власти пообещали сообщить позднее.