Психолог объяснила, почему люди могут слышать одну и ту же фразу по-разному

«Если вы пройдетесь по страничкам интернета, то вы обратите внимание на то, что первые слушатели, которые пытались распознать этот шум, и у которых не было подсказки, они слышали в этом шуме значительно больше вариантов, нежели чем те два, которые сейчас предлагаются», — подчеркнула психолог.