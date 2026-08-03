В Одинцовском округе Подмосковья прошли бизнес-миссия и экспортный форум

Реверсная бизнес-миссия и экспортный отраслевой форум по направлению «Строительные материалы и технологии» прошли 30 июля в Одинцовском округе Московской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки. Мероприятия организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
События объединили подмосковные предприятия строительной отрасли, зарубежных закупщиков, представителей органов власти, институтов развития и отраслевых объединений.
В рамках реверсной бизнес-миссии состоялись переговоры 33 компаний области с 10 закупщиками из Эфиопии, Турции и Казахстана. Для каждого предприятия организовали от пяти до восьми целевых встреч с заранее подобранными потенциальными партнерами.
Параллельно прошел экспортный отраслевой форум, объединивший более 70 участников. В числе актуальных тем стало обсуждение мер государственной поддержки экспортеров, вопросов сертификации, определения страны происхождения товаров, таможенного оформления и промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе. Актуальную информацию о мероприятиях Фонда поддержки ВЭД можно узнать на сайте.
«Формат объединенной реверсной бизнес‑миссии и экспортного форума, впервые протестированный в Балашихе в апреле 2026 года, доказал свою эффективность и стал удачным примером проведения аналогичного мероприятия в Одинцове. Участники могут провести переговоры и получить экспертные знания в рамках одного мероприятия. Такой подход помогает бизнесу быстрее выходить на новые рынки, а востребованность формата дает основания расширять практику отраслевых форумов в Подмосковье», — отметила исполнительный директор Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона Ольга Щеголева.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.