В Одинцовском округе Подмосковья прошли бизнес-миссия и экспортный форум

«Формат объединенной реверсной бизнес‑миссии и экспортного форума, впервые протестированный в Балашихе в апреле 2026 года, доказал свою эффективность и стал удачным примером проведения аналогичного мероприятия в Одинцове. Участники могут провести переговоры и получить экспертные знания в рамках одного мероприятия. Такой подход помогает бизнесу быстрее выходить на новые рынки, а востребованность формата дает основания расширять практику отраслевых форумов в Подмосковье», — отметила исполнительный директор Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона Ольга Щеголева.