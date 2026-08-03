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Школьная форма в Крыму в 2026 году — рекомендации Минобраза Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. Власти Крыма рекомендуют школам республики придерживаться делового стиля одежды. Одежда учащихся должна быть удобной и эстетичной, но при этом иметь деловой характер. Об этом проинформировала министр образования, науки и молодёжи Республики Крым Валентина Лаврик.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что рекомендации Минобрнауки республики внесли с введением режима чрезвычайной ситуации в Крыму.

«В условиях режима чрезвычайной ситуации наша главная задача — обеспечить образовательный процесс. Что касается внешнего вида обучающихся, важно, чтобы одежда была удобной, эстетичной и имела светский, деловой характер», — подчеркнула министр.

Также подчеркивается, что деловой стиль одежды для школьника — это строгий, сдержанный и аккуратный образ, который предназначен создавать в школе рабочую атмосферу, способствует концентрации на учебе и прививает основы этикета.

«Данный стиль одежды помогает родителям обучающихся, в условиях сложившейся ситуации, не задумываться при выборе одежды для своих детей», — добавили в ведомстве.

В феврале 2026 года сообщалось, что в школах Крыма вводят обязательную темно-синюю форму.

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