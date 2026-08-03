Впервые создана «световая» версия альтернативной формы магнетизма

Исследователи выяснили, что этой проблемы лишены созданные ими фотонные кристаллы, представляющие собой набор из повторяющихся узоров из полных и половинчатых цилиндров из аналогов природного минерала граната. Взаимодействия частиц света с этими «столбиками» и с соседними с ними постоянными магнитами меняют свойства фотонов таким образом, что они ведут себя так, как будто они находятся внутри альтермагнитного материала.