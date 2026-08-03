Ребёнок с температурой 39,3°C ждал врача два часа в больнице Красноярска

После информации в СМИ о ненадлежащей помощи годовалой девочке прокуратура Красноярска проверила детскую больницу № 1. 29 июня ребёнка с температурой 39,3°C доставили в приёмный покой на улице Московской. Осмотр врача длился более двух часов — для малышки с таким жаром это критично.