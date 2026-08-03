Ребёнок с температурой 39,3°C ждал врача два часа в больнице Красноярска

В Красноярске годовалая пациентка с температурой 39,3°C ждала осмотра два часа — прокуратура проверила детскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
После информации в СМИ о ненадлежащей помощи годовалой девочке прокуратура Красноярска проверила детскую больницу № 1. 29 июня ребёнка с температурой 39,3°C доставили в приёмный покой на улице Московской. Осмотр врача длился более двух часов — для малышки с таким жаром это критично.
После постановки диагноза «ОРВИ» и решения о госпитализации в инфекционный стационар на Тельмана транспортировку ребёнка не организовали. Родителям пришлось везти девочку самим.
Прокуратура внесла главному врачу представление с требованием наказать виновных и не допускать подобных случаев в будущем.
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