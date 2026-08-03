Нижегородская школьница разрабатывает лекарства

Ученица лицея-интерната «Центр одарённых детей» Анна Иванова разрабатывает метод встраивания генов в дрожжи, которые используются для производства жизненно важных лекарств. Анна стала одной из участниц научно-технологической программы «Большие вызовы» федерального центра «Сириус». Воспитание научной элиты — одна из задач национального проекта «Молодёжь и дети».
Дрожжи Komagataella phaffii — это специальный штамм, который используется как платформа для производства десятков лекарственных препаратов — от инсулина до вакцины против гепатита B.
«Главное преимущество этого штамма — безопасность: он признан нетоксичным и непатогенным, а значит, белки, полученные с его помощью, не требуют сложной и дорогостоящей очистки, — говорит Анна Иванова. — Наше исследование позволит сделать производство целевых белков максимально эффективным и экономичным, а значит, оптимизировать выпуск жизненно важных лекарств без потери качества».
Как отмечает министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, сегодня проектная деятельность — это один из ключевых инструментов воспитания молодежи.
«Работая над проектом, ученик осваивает командное взаимодействие, учится нести ответственность за результат и доводить замысел от идеи до готового продукта. Участие во Всероссийской научно-технологической программе “Большие вызовы” выводит этот навык на новый уровень. В рамках программы у ребенка меняется ракурс восприятия: его заказчиком становится реальный индустриальный партнер, научная лаборатория или госкорпорация. Решая задачи уровня “Больших вызовов” — будь то создание новых материалов, разработка нейросетей, проектирование беспилотных систем или поиск решений для здравоохранения, экологии, агропромышленного комплекса и социальной сферы, — молодой человек осознает мощь своей страны и чувствует личную причастность к ее технологическому суверенитету», — отметил Михаил Пучков.
В этом году программа «Большие вызовы» впервые получила международный статус, собрав более 400 школьников из России и Казахстана. В их числе десять талантливых учеников из Нижегородской области. Организатором регионального этапа выступил центр «Вега» министерства образования Нижегородской области.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, как в Нижегородской области готовят победителей интеллектуальных олимпиад.