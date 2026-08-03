Нижегородская школьница разрабатывает лекарства

«Работая над проектом, ученик осваивает командное взаимодействие, учится нести ответственность за результат и доводить замысел от идеи до готового продукта. Участие во Всероссийской научно-технологической программе “Большие вызовы” выводит этот навык на новый уровень. В рамках программы у ребенка меняется ракурс восприятия: его заказчиком становится реальный индустриальный партнер, научная лаборатория или госкорпорация. Решая задачи уровня “Больших вызовов” — будь то создание новых материалов, разработка нейросетей, проектирование беспилотных систем или поиск решений для здравоохранения, экологии, агропромышленного комплекса и социальной сферы, — молодой человек осознает мощь своей страны и чувствует личную причастность к ее технологическому суверенитету», — отметил Михаил Пучков.