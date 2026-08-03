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Театр «Молодёжный» из Советска показал «Короля Лира» на Всероссийском фестивале и получил диплом

ТЮЗ выступил в гала-концерте марафона «Россия — Театр — Общество». Спектакль вошёл в «Золотой фонд театральных постановок РФ».Театр юного зрителя «Молодёжный» из Советска принял участие во Всероссийском марафоне-фестивале театров «Россия — Театр — Общество» и получил почётный диплом участника. Выступление коллектива состоялось 2 августа в рамках…

Источник: Янтарный край

ТЮЗ выступил в гала-концерте марафона «Россия — Театр — Общество». Спектакль вошёл в «Золотой фонд театральных постановок РФ».

Театр юного зрителя «Молодёжный» из Советска принял участие во Всероссийском марафоне-фестивале театров «Россия — Театр — Общество» и получил почётный диплом участника. Выступление коллектива состоялось 2 августа в рамках масштабного гала-концерта на одной из главных площадок страны.

ТЮЗ представил сцену из спектакля «Король Лир», который включён в «Золотой фонд театральных постановок РФ». Для коллектива участие в таком значимом событии стало большой честью. Проект открыл перед артистами новые горизонты — они получили опыт работы на открытых пространствах и в непривычных форматах взаимодействия с аудиторией.