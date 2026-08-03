Театр «Молодёжный» из Советска показал «Короля Лира» на Всероссийском фестивале и получил диплом

ТЮЗ представил сцену из спектакля «Король Лир», который включён в «Золотой фонд театральных постановок РФ». Для коллектива участие в таком значимом событии стало большой честью. Проект открыл перед артистами новые горизонты — они получили опыт работы на открытых пространствах и в непривычных форматах взаимодействия с аудиторией.