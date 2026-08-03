Что такое стипендия и какие бывают

Во время обучения в колледже и вузе студенты могут получать различные виды стипендий — от социальной до именной. Для каждой из них действуют свои условия назначения. РБК Life рассказывает, что такое стипендия, какие виды выплат существуют, кто может на них претендовать и как их получить.
Содержание.
Что это.
Виды.
Как получить.
Как выплачивают.
Главное.
Что такое стипендия?
Стипендия — это денежная выплата, которую назначают обучающимся в качестве материальной поддержки или поощрения за успехи в учебе. Стипендия — это денежная выплата, которую назначают обучающимся для поддержки во время учебы и стимулирования успехов в освоении образовательной программы. Порядок назначения стипендий и других денежных выплат обучающимся регулирует ст. 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [1].
Закон предусматривает несколько видов стипендий: государственные академические и социальные, именные, а также другие формы поддержки студентов. Возможность их получения и порядок назначения зависят от уровня образования, формы обучения и источника финансирования.
На государственные стипендии могут претендовать:
студенты вузов и колледжей;
аспиранты;
ординаторы;
ассистенты-стажеры;
в отдельных случаях — слушатели подготовительных отделений федеральных вузов [2].
Право на государственную академическую стипендию имеют студенты, которые одновременно соответствуют двум условиям: обучаются по очной форме и учатся за счет бюджетных ассигнований (на бюджетных местах). Такая мера поддержки недоступна обучающимся на платной основе. Однако они могут претендовать на другие виды материальной поддержки, если они предусмотрены вузом или внешними организациями. Например, некоторые университеты, компании и благотворительные фонды назначают именные или корпоративные стипендии.
Для студентов заочной формы выплаты также не предусмотрены. Исключения возможны только в случае специальных стипендиальных программ, учрежденных вузами, работодателями или фондами, если их правила допускают участие заочников.
Стипендию назначают для поддержки студентов во время учебы.
(Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости).
Платят ли стипендию летом?
Если студент сохраняет право на стипендию, ее выплачивают и во время летних каникул, поскольку они входят в учебный год. При этом условия зависят от вида стипендии:
государственную академическую стипендию выплачивают летом студентам, успешно закрывшим летнюю экзаменационную сессию. Если по итогам сессии осталась академическая задолженность или оценки «удовлетворительно», выплату могут прекратить с месяца, следующего за результатами промежуточной аттестации;
государственная социальная стипендия сохраняется на период летних каникул, если студент по-прежнему относится к категории получателей и основания для выплаты не изменились.
Размер стипендии.
Единого размера стипендии в России нет. Каждое учебное заведение самостоятельно устанавливает размер выплат, однако он не может быть ниже федеральных нормативов, утвержденных правительством с учетом ежегодной индексации.
С 1 сентября 2025 года (эти нормативы действуют и в 2026-м до следующей индексации) минимальные размеры государственных стипендий составляют:
государственная академическая стипендия для студентов вузов — не менее 2224 ₽ в месяц;
государственная социальная стипендия — не менее 3340 ₽ в месяц;
государственная стипендия аспирантам — от 4380 до 10 513 ₽ в зависимости от направления подготовки;
ординаторская стипендия — 11 157 ₽;
стипендия ассистентам-стажерам — 4380 ₽ [3].
Максимальный размер стипендии закон не ограничивает. Вуз вправе установить выплаты значительно выше федерального минимума за счет средств стипендиального фонда или иных источников финансирования. Кроме того, студенты могут получать повышенные государственные академические, именные, президентские, правительственные, губернаторские и корпоративные стипендии, размер которых нередко составляет десятки тысяч рублей в месяц.
На итоговую сумму влияют:
вид стипендии (академическая, социальная, повышенная, именная и другие);
уровень образования (колледж, бакалавриат, магистратура, аспирантура);
достижения студента в учебе, науке, спорте, творчестве или общественной деятельности;
регион и внутренние правила образовательной организации;
наличие районного коэффициента для отдельных территорий [4].
Виды стипендий.
Академическая стипендия.
Государственная академическая стипендия — это базовая выплата студентам очной бюджетной формы обучения. Первокурсники получают ее с момента зачисления до первой промежуточной аттестации, а затем — при условии успешной сдачи сессии без академической задолженности и оценок «удовлетворительно». Стипендию назначает вуз. Минимальный размер в 2026 году составляет 2224 ₽ в месяц, но образовательная организация вправе установить более высокую сумму [3].
Социальная стипендия.
Государственная социальная стипендия — это ежемесячная выплата студентам, которые нуждаются в социальной поддержке. Ее назначают независимо от успеваемости и выплачивают студентам очной формы обучения, обучающимся за счет бюджета. Право на нее имеют:
дети-сироты;
дети-инвалиды и инвалиды I и II групп;
ветераны боевых действий;
студенты, получающие государственную социальную помощь.
Выплату назначает образовательная организация на основании подтверждающих документов. Минимальный размер в 2026 году — 3340 ₽ в месяц, однако вуз может установить более высокую сумму [3].
Президентская стипендия.
Президентскую стипендию получают за высокие достижения в учебной, научной, исследовательской или иной деятельности.
(Фото: Ivanov Viktor Sergeevihc / Shutterstock / FOTODOM).
Президентская стипендия — это мера поддержки студентов, курсантов и слушателей, которые демонстрируют высокие достижения в учебной, научной, исследовательской или иной деятельности. Ее назначают обучающимся по очной форме по специальностям и направлениям подготовки, включенным в утвержденный правительством России перечень. В него вошло более 300 специальностей и направлений подготовки, объединенных в девять конкурсных групп:
«Математические и естественные науки»;
«Инженерное дело, технологии и технические науки»;
«Здравоохранение и медицинские науки»;
«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»;
«Науки об обществе»;
«Образование и педагогические науки»;
«Гуманитарные науки»;
«Искусство и культура»;
«Оборона и безопасность государства. Военные науки» [5].
Стипендию назначают по итогам конкурсного отбора сроком на один год, в стране выплачивают не более 3400 таких стипендий. С 1 сентября 2025 года размер составляет 30 тыс. руб. [6].
Стипендия правительства России.
Стипендия правительства России — это государственная выплата для студентов, курсантов и слушателей вузов, которые обучаются очно и имеют значительные достижения в учебной, научной, исследовательской, общественной, культурной или иной деятельности. Ее назначают студентам бакалавриата, специалитета и магистратуры с учетом их успехов и соответствия профилю обучения [7].
Претендовать на выплату могут студенты, которые имеют успехи в учебе (например, высокие оценки, победы в олимпиадах и конкурсах), научной деятельности (участие в исследованиях, публикации, выступления на конференциях), а также достижения в творческой, спортивной или общественной сфере.
С 1 сентября 2025 года размер стипендии правительства России составляет 20 тыс. руб. в месяц [8].
Стипендия аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам.
Государственные стипендии также предусмотрены для аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров. Размер выплат устанавливается с учетом уровня образования и направления подготовки, а образовательная организация не может назначать стипендию ниже нормативов, утвержденных правительством России.
С 1 сентября 2025 года установлены следующие минимальные размеры государственных стипендий:
аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров, — 10 513 ₽ по направлениям, определенным Минобрнауки России, и 4 380 ₽ по другим направлениям;
ординаторам — 11 157 ₽;
ассистентам-стажерам — 4 380 ₽ [9].
Именная стипендия.
Именная стипендия — это денежная выплата, учрежденная в честь выдающихся ученых, писателей, государственных деятелей или других известных личностей. Такие стипендии присуждают студентам и аспирантам за высокие достижения в учебе, научной, творческой или общественной деятельности.
Как правило, каждая программа имеет собственные требования к кандидатам и связана с определенной специальностью или направлением подготовки. Например, студенты гуманитарных направлений могут претендовать на стипендию имени Дмитрия Лихачева, обучающиеся по литературным специальностям — на стипендию имени Андрея Вознесенского, а студенты экономических факультетов — на стипендию имени Егора Гайдара. Также существуют стипендии имени Анатолия Собчака для будущих юристов и имени Юрия Маслюкова для студентов инженерных и технических направлений.
Размер именных стипендий зависит от конкретной программы и ежегодно устанавливается ее учредителем. Как правило, конкурс проводят Минобрнауки России, профильные федеральные органы власти или сами образовательные организации.
Корпоративные и благотворительные стипендии.
Корпоративные и благотворительные стипендии учреждают компании, банки, государственные корпорации, фонды и некоммерческие организации, чтобы поддержать талантливых студентов и подготовить будущих специалистов. В отличие от государственных выплат, такие стипендии часто доступны не только бюджетникам, но и студентам платной формы обучения — если это предусмотрено условиями конкурса.
Претендовать на такие выплаты могут студенты с высокими академическими результатами, достижениями в науке, проектной деятельности или победами в олимпиадах. Нередко конкурс включает подачу портфолио, мотивационного письма или прохождение отбора. Например, собственные стипендиальные программы реализуют «Сбер», Т-банк и «Газпром».
Размер выплат зависит от программы и может составлять от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей в месяц, а некоторые проекты дополнительно предусматривают оплачиваемые стажировки, наставничество и возможность дальнейшего трудоустройства.
Как получить стипендию.
Для оформления стипендии потребуются документы, подтверждающие право на нее.
(Фото: brizmaker / Shutterstock / FOTODOM).
Порядок оформления стипендии зависит от ее вида. Государственную академическую стипендию обычно назначают студентам автоматически после зачисления в вуз при соблюдении условий (например, обучение на бюджете и успешная сдача сессии). Для социальной, именной, президентской и других видов стипендии чаще всего нужно подать заявление и подтвердить право на выплату.
Набор документов зависит от вида стипендии. Обычно могут запросить:
заявление на назначение стипендии;
паспорт;
студенческий билет или справку об обучении;
реквизиты банковского счета для перечисления выплаты;
документы, подтверждающие право на стипендию.
Для оформления большинства государственных и вузовских стипендий нужно обратиться в деканат, стипендиальную комиссию или студенческий отдел образовательного учреждения. Там уточнят требования, сроки подачи документов и порядок отбора. Если речь идет о корпоративной или благотворительной стипендии, заявку подают организатору программы — например, компании, фонду или банку. Условия участия и список документов обычно публикуют на официальном сайте программы. После рассмотрения заявления вуз или организация принимает решение о назначении выплаты.
Как выплачивается стипендия.
Стипендию перечисляют студенту, как правило, один раз в месяц. Выплату осуществляет образовательная организация — вуз или колледж — за счет средств стипендиального фонда или других источников финансирования. Деньги обычно переводят на банковский счет, реквизиты студент указывает при оформлении выплаты. Сроки перечисления устанавливает сам вуз: чаще всего деньги поступают в конце месяца или в начале следующего. Если студент имеет право на несколько видов стипендий, например академическую и социальную, их могут выплачивать одновременно.
Главное о стипендии.
Стипендия — это денежная выплата для студентов, аспирантов, ординаторов и других обучающихся, которая поддерживает их во время учебы и стимулирует достижения в образовании, науке, спорте и творческой деятельности.
На государственные стипендии в России могут претендовать преимущественно студенты бюджетной очной формы обучения, а также аспиранты, ординаторы, ассистенты-стажеры и отдельные категории слушателей подготовительных отделений.
Основные виды стипендий: государственная академическая, государственная социальная, президентская, именная, корпоративная и благотворительная. У каждой выплаты свои требования к кандидатам и порядок назначения.
Государственная академическая стипендия назначается студентам-бюджетникам за успешную учебу.
Социальную стипендию получают студенты, которым требуется государственная поддержка: дети-сироты, студенты с инвалидностью, ветераны боевых действий и получатели государственной социальной помощи. Успеваемость при этом не влияет на право на выплату.
Размер стипендии зависит от ее вида, уровня образования, достижений студента, региона и правил конкретного учебного заведения. Минимальные размеры государственных стипендий устанавливает государство, а вузы могут увеличивать выплаты.
Президентские, именные и корпоративные стипендии назначают за высокие достижения в учебе, исследованиях, проектах, олимпиадах и общественной деятельности. Такие программы часто доступны студентам разных форм обучения и могут включать дополнительные возможности — стажировку и трудоустройство.
Для получения стипендии обычно нужно подать заявление и подтвердить право на выплату документами. Оформлением государственных и вузовских стипендий занимаются деканат, стипендиальная комиссия или студенческий отдел.
В стандартный пакет документов для оформления стипендии входят заявление, паспорт, студенческий билет или справка об обучении, банковские реквизиты и документы, подтверждающие право на выплату.
Стипендию обычно перечисляют один раз в месяц на банковский счет студента. Если обучающийся имеет право на несколько видов выплат, например академическую и социальную стипендии, их можно получать одновременно.