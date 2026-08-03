Что такое стипендия и какие бывают

Стипендию перечисляют студенту, как правило, один раз в месяц. Выплату осуществляет образовательная организация — вуз или колледж — за счет средств стипендиального фонда или других источников финансирования. Деньги обычно переводят на банковский счет, реквизиты студент указывает при оформлении выплаты. Сроки перечисления устанавливает сам вуз: чаще всего деньги поступают в конце месяца или в начале следующего. Если студент имеет право на несколько видов стипендий, например академическую и социальную, их могут выплачивать одновременно.