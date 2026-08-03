«Тайное» трудоустройство экс-чиновника Волжского обернулось крупным штрафом

В Волгоградской области по инициативе прокуратуры работодатель привлечен к ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства. На одно из промышленных предприятий в качестве инженера-конструктора был принят гражданин, который ранее занимал должность муниципальной службы в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации города Волжского. Однако новый работодатель не проинформировал мэрию о приеме на работу бывшего муниципального служащего.