Серебро из Абу-Даби везет в Воронеж Прохор Саласин

На «Мубадала-Арене» в Абу-Даби состоялось открытие крупного международного форума по джиу-джитсу. В рамках Кубка мира прошли соревнования среди юношей и девушек 12−13 лет.
В весовой категории до 44 кг воронежец Прохор Саласин завоевал серебро. В рамках соревнований он одержал две победы (над румыном Эриком Андреем Нитицей и казахом Галимжаном Сагытжанули) и уступил обладателю золота румыну Дариусу Кристиану Адумитресею. Тренирует Саласина Дмитрий Бешенец.
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