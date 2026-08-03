В Госдуме предупредили Европу о последствиях при ядерном ударе

«Европа просто перестанет существовать. Во всяком случае, с карты исчезнут многие ее столицы», — подчеркнул Колесник.
Депутат уточнил, что российская сторона прилагает максимум усилий, чтобы не допустить сползания к ядерной катастрофе. Однако если вооруженное столкновение все же произойдет, сработают три смертоносных фактора. Первый — это внушительный арсенал России, количества боезарядов в котором хватит с лихвой.
Третьим фактором уничтожения депутат назвал сверхплотную застройку и расселение жителей Европы. «В случае ядерного конфликта там сразу погибнут сотни миллионов людей. Европейцы даже не успеют испугаться», — заявил Колесник.
Днем ранее тему применения ядерного щита в целях обороны поднимал постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. Он напомнил, что и стратегия коллективной безопасности организации, и военная доктрина России четко оговаривают возможность задействования ядерных сил для защиты союзников при агрессии против них. Так дипломат прокомментировал дискуссию о потенциальном размещении российского ядерного оружия на территории государств-партнеров по блоку.