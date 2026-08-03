В Госдуме предупредили Европу о последствиях при ядерном ударе

Днем ранее тему применения ядерного щита в целях обороны поднимал постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. Он напомнил, что и стратегия коллективной безопасности организации, и военная доктрина России четко оговаривают возможность задействования ядерных сил для защиты союзников при агрессии против них. Так дипломат прокомментировал дискуссию о потенциальном размещении российского ядерного оружия на территории государств-партнеров по блоку.