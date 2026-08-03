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В Госдуме предупредили Европу о последствиях при ядерном ударе

В случае ядерного обмена между странами ОДКБ и Европой европейская цивилизация в привычном виде прекратит существование. С таким заявлением в разговоре с NEWS.ru выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Парламентарий обрисовал мрачную картину: с лица земли будут стерты многие ключевые города континента.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Европа просто перестанет существовать. Во всяком случае, с карты исчезнут многие ее столицы», — подчеркнул Колесник.

Депутат уточнил, что российская сторона прилагает максимум усилий, чтобы не допустить сползания к ядерной катастрофе. Однако если вооруженное столкновение все же произойдет, сработают три смертоносных фактора. Первый — это внушительный арсенал России, количества боезарядов в котором хватит с лихвой.

Второй аспект касается скорости. Собеседник NEWS.ru указал на минимальное подлетное время до целей в странах Евросоюза, которое в сочетании с техническим совершенством российских ракет не оставляет противнику шансов. Он особо выделил невозможность перехвата гиперзвуковых блоков.

Третьим фактором уничтожения депутат назвал сверхплотную застройку и расселение жителей Европы. «В случае ядерного конфликта там сразу погибнут сотни миллионов людей. Европейцы даже не успеют испугаться», — заявил Колесник.

Днем ранее тему применения ядерного щита в целях обороны поднимал постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. Он напомнил, что и стратегия коллективной безопасности организации, и военная доктрина России четко оговаривают возможность задействования ядерных сил для защиты союзников при агрессии против них. Так дипломат прокомментировал дискуссию о потенциальном размещении российского ядерного оружия на территории государств-партнеров по блоку.

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