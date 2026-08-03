Ученые ННГУ обучили нейросеть находить признаки эпилептической активности на ЭЭГ

Для обучения и проверки модели исследователи использовали 51 запись ЭЭГ, полученную от 45 детей в возрасте от 3 до 13 лет. Для тестирования отобрали 10 записей, которые независимо оценили пять специалистов по функциональной диагностике с опытом интерпретации ЭЭГ не менее пяти лет. Затем результаты врачей сравнили с данными нейросети.