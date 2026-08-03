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На Московском проспекте перенесут остановку, до которой пассажирам приходится идти через проезжую часть

Новый павильон оборудуют возле комплекса «Гран-Мар».

Источник: Клопс.ru

В Калининграде остановку «Ул. Миклухо-Маклая» на Московском проспекте перенесут с островка посреди дороги в более безопасное место. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова пишет в своём телеграм-канале в понедельник, 3 августа.

Сейчас площадка зажата между полосами движения, и поэтому, по мнению чиновницы, ждать общественный транспорт там неудобно и опасно. Чтобы добраться до пешеходного перехода, людям приходится выходить на проезжую часть, где уже случались ДТП.

Новую площадку обустроят ближе к комплексу «Гран-Мар». За счёт газона дорогу немного расширят, сделают заездной карман, а между основным ходом Московского проспекта и его дублёром установят павильон и проложат тротуар.

Контракт с подрядчиком планируют подписать на этой неделе. Вдоль обновлённого участка проспекта заодно заасфальтируют велодорожку.

У гостиницы «Калининград» хотят навести порядок с остановками: две площадки объединят в одну. По словам сити-менеджера, сейчас междугородние автобусы мешают городским и создают хаос.

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