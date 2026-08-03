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В крымском поселке Новоозерное открыли новый музей

В коллекции представлено около 400 экспонатов.

Торжественное открытие музея истории Крымской военно-морской базы состоялось в поселке Новоозерное в Республике Крым 26 июля, в День военно-морского флота России. Учреждение создано в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в администрации городского округа Евпатория.

Музей открыли на базе другого культурного учреждения — общественного музея боевой и трудовой славы. Экспозиция посвящена созданию и развитию Крымской военно-морской базы, авиаподразделениям, дислоцировавшимся в районе Мирного, а также трудовому подвигу жителей поселка. В коллекции представлено около 400 экспонатов: документы, фотографии, награды, личные вещи командиров и военнослужащих, корабельное оборудование, макеты кораблей и образцы формы.

В торжественной церемонии приняли участие глава Евпатории Галина Герасимова, представители ветеранских организаций и жители поселка. Глава округа выразила уверенность, что новый музей станет центром патриотического воспитания, местом встречи поколений и точкой притяжения для всех, кому дорога история российского флота.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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