В Калининграде 21-летний парень оборудовал тайники с наркотиками

21-летний калининградец попался на незаконном обороте наркотиков. При нем полицейские обнаружили и изъяли 11,73 гр. запрещенного порошка.
Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, дома у парня правоохранители обнаружили и изъяли еще смеси, содержащие синтетические наркотики, а также электронные весы и упаковочные материалы, предназначенные для фасовки «запрещенки».
Известно, что оперативники выявили несколько тайников с закладками, которые успел оборудовать молодой человек. Из них достали еще 17,36 гр. наркотиков.
Заведены уголовные дела.
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