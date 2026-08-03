Барсятам из зоопарка дали имена в честь достопримечательностей Прикамья

Как рассказала генеральный директор Пермского зоопарка Анастасия Залога, выбор имен — это не просто традиция. Они помогают познакомить посетителей с природным наследием Пермского края, а сами клички останутся с животными, даже если в будущем они переедут в другие зоопарки.