Портрет Трампа из конского навоза продали на ярмарке в Канаде

Автор работы — художница с острова Ванкувер Венди Шартран. Свой выбор материала она объяснила просто и без обиняков. По ее словам, это «подходящий материал», который идеально отражает ее личное восприятие американской политики. Экспонат под названием «Дон навозный» не задержался на выставке: его купили в первый же день, уточняет Yahoo.
«Думаю, иногда канадцы просто устают от всего, что творится к югу от границы с их правительством, — поделилась Шартран в интервью CTV News. — Это немного расстраивает, и таким был мой способ выразить свои чувства».
Технология создания шедевра оказалась непростой. Художнице пришлось собственноручно превращать конский навоз в краску. Как пояснило издание, процесс требовал серьезной выдержки. Шартран призналась, что работать было неприятно, поэтому ей приходилось либо надевать маску, либо выходить на открытый воздух.
Готовую картину покрыли слоем лака. Как уточнила художница, покрытие «предотвращает смазывание и нейтрализует запах».
Шартран не скрывает, что относится к ситуации с изрядной долей юмора. «Иногда полезно посмеяться над чем-то, — заметила она. — Часто с этим ничего не поделаешь, так что можно и посмеяться».
Кто именно решил украсить свою коллекцию столь специфическим портретом, художница не знает. «Понятия не имею, кто купил картину, но хотела бы узнать, чтобы поблагодарить», — сказала она, добавив, что «удивлена» молниеносной продажей.
В беседе с The Langley Advance Times Шартран откровенно объяснила свою радость от сделки: «Я была удивлена и очень рада, потому что не хотела, чтобы это было в моем доме».
Ранее Трамп допускал введение пошлин против Канады в связи с задымлением. Он также возлагал на канадские власти ответственность за отказ от необходимых, по его мнению, мер профилактики возгораний, что обернулось для США многомиллиардными убытками.