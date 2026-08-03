Кассационную жалобу экс-главы Индустриального района Перми рассмотрят в октябре

Напомним, ранее господин Дробинин был признан виновным в мошенничестве и получении взятки в должности главы Индустриального района. Ленинский суд Перми приговорил его к штрафу в размере 1,8 млн руб. и запрету занимать определенные должности на четыре года. 5 мая 2026 года Пермский краевой суд усилил ему наказание, экс-чиновник был приговорен к четырем годам лишения свободы. Сам господин Дробинин вины не признал.