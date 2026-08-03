В Шахунье отпраздновали 83-летие основания города и 95-летие образования округа

«Сегодня мы видим, как Шахунья меняется на глазах. Мы не просто строим дома или ремонтируем больницы — мы создаем среду, в которой хочется растить детей и строить будущее. Благодарю наших партнеров, правительство области и каждого жителя за неравнодушие. Впереди у нас еще много амбициозных планов, и я уверен, что вместе мы сделаем наш округ еще более процветающим и уютным», — отметил глава округа.